Два человека пострадали в аварии на Череповецкой улице. Там легковой автомобиль врезался в автобус. По словам очевидцев, Ford Focus ехал в сторону Дмитровского шоссе.

Водитель на скорости решил проскочить между машинами и не справился с управлением. В итоге врезался в стоявший на остановке рейсовый автобус.

От удара легковушку отбросило на попутный грузовик. Травмы получили водитель и его пассажирка. Обоих увезли в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.