Новости России: в Тольятти сильный ветер сдул 50-метровый башенный кран

В Тольятти автомобилисты попали в пыльную бурю. Видимость на дороге была сильно затруднена, все небо почернело. Город, как отметили в комментариях к видео, больше напоминал Сайлент Хилл. Деревья сдувало сильным ветром. Повалило даже башенный кран высотой почти 50 метров. К счастью, он упал в сторону лесного массива, и никто не пострадал.



Курортный сезон на побережье Азовского моря пришлось отложить. Его атаковали медузы. Вода, по словам отдыхающих, больше напоминает кисель. Многие просто пакуют вещи и уезжают домой, потому что купаться там просто невозможно. Специалисты объясняют такое нашествие теплой погодой. Смертельной опасности медузы не несут, но ужалить могут неслабо.

Робин Гуды среди нас. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев попросил мэров региона отдать машины врачам, которые работают с больными коронавирусом. Объяснил он такой жест тем, что у больниц не хватает своих ресурсов, а участковые без транспорта физически не успевают на все вызовы. Поэтому он решил отдать часть автомобилей правительства больницам.

В Улан-Удэ придумали новый способ воспитания пассажиров. Когда клиенты отказались платить за такси, женщина-водитель не растерялась и предложила им помыть авто. На кадрах видно, как две девушки старательно отмывают машину с "шашечками". В Сети многие поддержали таксистку. Они считают, что услуга за услугу лучше, чем фонтан из зеленки. Ведь так обычно таксисты наказывают должников.