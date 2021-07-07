Повара детского сада в Хабаровске поймали на торговле наркотиками

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В Хабаровске повар одного из детских садов занималась сбытом синтетических наркотиков. Она делала закладки по городу. Об этом со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Анну Исаеву сообщает РИА Новости.

Отмечается, что работодатель 45-летней женщины об этом до сих пор не знает, она продолжает работать в детсаду и кормить детей.

"Повар детсада в Хабаровске с декабря 2020 года по апрель этого года занималась сбытом синтетических наркотиков. <...> Сейчас женщина продолжает работать, так как преступление не должностное и вина ее пока не доказана. Работодателю не известно, чем она занималась", – говорится в сообщении.

Помощник прокурора Хабаровского края также уточнила, что обвиняемая была задержана 15 апреля, когда забирала очередную партию наркотиков из тайника для дальнейшего сбыта. Обвинительное заключение по делу уже утверждено заместителем прокурора региона. Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения. Женщине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники столичной полиции обнаружили в Северном Чертанове нарколабораторию, где выявили свыше 3 килограммов наркотиков.