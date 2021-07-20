Полицейские в Ленобласти нашли тайник с 1,5 тонны метамфетамина

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В Тосненском районе Ленобласти полицейские обнаружили тайник, в котором хранилось полторы тонны метамфетамина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Она рассказала, что сначала правоохранители нашли 60 килограммов данного наркотика в Лисинском сельском поселении.

"В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что на территории данного участка находится закопанный в землю тайник с наркотиками. Там хранилось свыше 1,5 тонны кашеобразного вещества, содержащего наркотическое средство метамфетамин", – заявила Волк.

Полиция возбудила уголовное дело по факту приготовления наркотиков к сбыту в особо крупном размере. Сбытчик арестован.

Ранее сотрудники столичной полиции обнаружили в Северном Чертанове нарколабораторию, где выявили свыше 3 килограммов наркотиков. На территории Южного округа города задержали двоих мужчин с расфасованными в свертки наркотиками, не превышающими 10 и 30 граммов.

Подозреваемые делали тайники-закладки в разных районах Москвы. Крупные партии наркотиков приобретались через Сеть.