Полицейские в Ленобласти нашли тайник с 1,5 тонны метамфетамина

16:32
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Тосненском районе Ленобласти полицейские обнаружили тайник, в котором хранилось полторы тонны метамфетамина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Она рассказала, что сначала правоохранители нашли 60 килограммов данного наркотика в Лисинском сельском поселении.
"В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что на территории данного участка находится закопанный в землю тайник с наркотиками. Там хранилось свыше 1,5 тонны кашеобразного вещества, содержащего наркотическое средство метамфетамин", – заявила Волк.
Полиция возбудила уголовное дело по факту приготовления наркотиков к сбыту в особо крупном размере. Сбытчик арестован.
Ранее сотрудники столичной полиции обнаружили в Северном Чертанове нарколабораторию, где выявили свыше 3 килограммов наркотиков. На территории Южного округа города задержали двоих мужчин с расфасованными в свертки наркотиками, не превышающими 10 и 30 граммов.
Подозреваемые делали тайники-закладки в разных районах Москвы. Крупные партии наркотиков приобретались через Сеть.
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