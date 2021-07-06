Суд рассмотрит дело Дудя о пропаганде наркотиков

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Зюзинский районный суд Москвы в конце июля рассмотрит дело в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что судебное заседание назначено на 23 июля 09:30 утра.

18 июня суд вернул дело в отношении Дудя в полицию без указания причин такого решения. А уже 1 июля повторно его зарегистрировал.

В материалах дела речь идет о двух видеоинтервью журналиста, среди которых интервью с украинским блогером Ивангаем, а также интервью с рэпером Моргенштерном.

Пропаганду наркотиков в них обнаружила общественная организация "Лига безопасного интернета", позже это подтвердила экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром".

