На Темникову подал в суд владелец комиксов Love is

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Голландская компания Minikim Holland B.V., являющаяся правообладателем комиксов Love is, подала иск на певицу Елену Темникову и потребовала взыскать с нее компенсацию за нарушение прав. Об этом говорится в определении, опубликованном на сайте Арбитражного суда Омской области.

"Арбитражный суд Омской области в составе судьи Чекурды Е. А., <...> ознакомившись с исковым заявлением Minikim Holland B.V. к индивидуальному предпринимателю Темниковой Елене Владимировне о взыскании компенсации за нарушение прав <...> определил исковое заявление <...> принять,

возбудить производство по делу. Провести подготовку дела к судебному разбирательству", – говорится в документе.

Как уточнило РИА Новости, в августе прошлого года исполнительница выпустила сингл "Как на фантиках Love is", который в социальных сетях проиллюстрировала gif-изображением, похожим на комиксы со вкладышей одноименной жевательной резинки.

Уточняется, что предварительное судебное заседание назначено на 3 августа текущего года. Оно состоится в Омске.

Ранее рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в видеоклипах. Сам Моргенштерн на заседании суда заявил, что не будет настаивать на правосудии. Однако адвокат артиста все же заявил, что решение суда будет обжаловано.

Речь идет о клипах на песни "Розовое вино – 2" и Family. Экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром", подтвердила наличие в них пропаганды наркотических веществ.

