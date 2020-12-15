Наследники Джексона выиграли апелляцию по иску к HBO

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Наследники Майкла Джексона выиграли иск, поданный против HBO. Об этом сообщает THR.

Отмечается, что теперь родственники певца могут преследовать в суде авторов картины "Покидая Неверленд" за нарушение соглашения о неразглашении. Наследники артиста подали иск на сто миллионов долларов после релиза документального кино с обвинением музыканта в педофилии. Представители компании сочли, что данные условия не относятся к нынешней ситуации.

Суд постановил, что прописанные в 1992 году договоренности были достигнуты по обоюдному согласию и имеют силу и по сегодняшний, хотя прошло уже 28 лет.

Компания пока не комментирует данное решение.

Ранее Forbes опубликовал новый рейтинг наиболее высокооплачиваемых знаменитостей, которые продолжают зарабатывать деньги и после смерти. Восьмой год подряд возглавляет список певец Майкл Джексон.