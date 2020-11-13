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Культура

13 ноября, 19:24

Forbes назвал самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей

культура

Фото: AP Photo/Rusty Kennedy

Forbes опубликовал новый рейтинг наиболее высокооплачиваемых знаменитостей, которые продолжают зарабатывать деньги и после смерти. Об этом сообщается на сайте издания.

Восьмой год подряд возглавляет список певец Майкл Джексон. Владельцы прав на произведения артиста получили за 2020 год 48 миллионов долларов.

В топ-3 рейтинга входят также Доктор Сьюз и Чарльз Шульц – на их имени заработали 33 и 32,5 миллиона долларов соответственно.

По сравнению с прошлым годом в списке произошли два изменения. На седьмую позицию эксперты поставили рэпера Juice WRLD, который после гибели заработал 15 миллионов долларов. Строчкой выше расположился баскетболист Коби Брайант, погибший при крушении вертолета.

После гибели Брайанта бразильский писатель Пауло Коэльо удалил черновик книги, которую они писали в соавторстве. По словам прозаика, без известного баскетболиста работа фактически утратила смысл.

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