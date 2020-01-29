Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

29 января, 21:44

Пауло Коэльо удалил черновик книги, которую писал вместе с Коби Брайантом

культура за рубежом

Фото: TASS/Arne Dedert/DPA

Бразильский писатель Пауло Коэльо удалил черновик книги, которую он писал в соавторстве с погибшим баскетболистом Коби Брайантом, сообщает AP.

Речь идет о детской книге, работа над которой началась несколько месяцев назад. По словам Коэльо, без баскетболиста проект утратил смысл.

"Это никак не помешает мне как-нибудь написать о том, как много нового я узнал у Коби, и о том, насколько он был великим человеком", – приводит агентство слова 72-летнего прозаика.

Легендарный игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант погиб вместе со своей дочерью Джианной вечером 26 января. Вертолет, в котором был спортсмен и еще 8 человек, врезался в холм, все пассажиры погибли.

По предварительной информации, причиной крушения вертолета мог стать густой туман. В местной полиции отметили, что погодная ситуация в тот день не подходила для полетов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика