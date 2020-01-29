Пауло Коэльо удалил черновик книги, которую писал вместе с Коби Брайантом

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Бразильский писатель Пауло Коэльо удалил черновик книги, которую он писал в соавторстве с погибшим баскетболистом Коби Брайантом, сообщает AP.

Речь идет о детской книге, работа над которой началась несколько месяцев назад. По словам Коэльо, без баскетболиста проект утратил смысл.

"Это никак не помешает мне как-нибудь написать о том, как много нового я узнал у Коби, и о том, насколько он был великим человеком", – приводит агентство слова 72-летнего прозаика.

Легендарный игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант погиб вместе со своей дочерью Джианной вечером 26 января. Вертолет, в котором был спортсмен и еще 8 человек, врезался в холм, все пассажиры погибли.

По предварительной информации, причиной крушения вертолета мог стать густой туман. В местной полиции отметили, что погодная ситуация в тот день не подходила для полетов.