Названа причина крушения вертолета с Кобе Брайантом на борту

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Вертолет с баскетболистом Кобе Брайантом на борту мог разбиться из-за густого тумана, сообщает Los Angeles Times.

"Погодная ситуация не соответствовала минимальным стандартам для полетов. Туман был такой, что наши вертолеты не летали", – заявил представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн.

О трагедии стало известно накануне. Частный вертолет разбился в Калабасасе. После крушения он загорелся. По некоторым данным, вертолет принадлежал самому спортсмену.

Вертолет летел очень низко со скоростью около 256 километров в час, а на борту было около 800 фунтов топлива, что и вызвало пожар после крушения. На борту было девять человек – пилот и восемь пассажиров. По предварительным данным, все они погибли. В их числе 41-летний баскетболист и его 13-летняя дочь Джанна Мария.

Коби Брайант являлся двукратным олимпийским чемпионом. Спортсмен выступал в НБА за Лос-Анджелес Лейкерс на протяжении 20 сезонов, пять раз становился чемпионом, 18 раз участвовал в Матче звезд, был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф. Свою карьеру он завершил в 2016 году.