Звезда сериала "Хор" утонула в озере

11:51
Фото: АР/Photo by Richard Shotwell/Invision
Звезда сериала "Хор" Ная Ривера погибла во время купания в рукотворном озере Пиру в США. Об этом сообщает "Газета.ру".
Как сообщил шериф округа Вентура в Калифорнии, Ривера приехала на озеро с 4-летним сыном в среду, 8 июля. Семья купалась в озере с лодки, но из воды выбрался только ребенок.
Машина Риверы осталась припаркованной на стоянке у озера, поэтому спасатели приступили к поиску тела девушки в воде. Операция проводится при участии вертолета и дрона.
В первом сезоне успешного сериала "Хор" Ная Ривера сыграла второстепенную роль Сантаны Лопес. Начиная со второго сезона ее героиня стала одним из центральных персонажей.
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