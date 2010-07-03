Джеймс Дин "сыграет" в новом фильме через 65 лет после смерти

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Образ известного американского актера Джеймса Дина вернется на экраны благодаря компьютерной графике. Об этом говорится в американском журнале The Hollywood Reporter.

Джеймса Дина посмертно включили в актерский состав картины "В поисках Джека". В основе фильма лежит книга Гарета Крокера о тысячах брошенных собак во время войны во Вьетнаме. Дин в нем будет "играть" персонажа по имени Роган.

"Мы долго искали идеального актера на роль Рогана, который проходит сложную эволюцию, и после нескольких месяцев поисков остановились на Джеймсе Дине", – пояснил режиссер Антон Эрнст.

Права на использование образа Дина киностудия Magic City Films выкупила у его семьи. Копия актера будет приближена к реальности благодаря фотографиям и архивным записям. Озвучивать актера будет другой актер, однако пока не ясно, кто это будет.

Съемки фильма должны начаться уже в ноябре, выход фильма запланирован на 2020 год.

Джеймс Дин – один из самых выдающихся актеров в истории кинематографа. Он прожил всего 24 года, снялся всего лишь в трех полнометражных фильмах и трагически погиб в автокатастрофе, когда две последние ленты с его участием еще не вышли на экраны.

Многим он запомнился по фильмам "К востоку от рая" и "Гигант". Он был дважды (1956) и (1957) номинирован посмертно на "Оскар". В 1999 году американский киноинститут поставил актера на 18 место в списке "100 величайших звезд кино".

