Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Внуково

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Временные ограничения на использование воздушного пространства объявлены в районе столичного аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.

Аналогичные ограничения уже вводились во Внуково в ночь на 25 августа – аэропорт также обслуживал рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Спустя некоторое время меры безопасности были полностью отменены.

Между тем с 17 октября "Аэрофлот" нарастит число рейсов из Москвы в Шанхай – с 7 до 9 в неделю. Дополнительные вылеты добавятся по субботам и воскресеньям из Шереметьево, а обратные рейсы из Шанхая – по воскресеньям и понедельникам.