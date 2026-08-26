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Axios: США не планируют наносить новые удары по территории Ирана

США не планируют новых ударов по Ирану – СМИ

Фото: depositphotos/trekandshoot

США в обозримой перспективе не планируют наносить новые удары по Ирану, а сосредоточатся на других средствах давления, включая санкции. Об этом госсекретарь США Марко Рубио уведомил глав внешнеполитических ведомств ряда стран, передает портал Axios.

По данным журналистов, Рубио ясно дал понять, что США не планируют возобновлять масштабные военные операции, но не исключил ударов в случае, если Иран атакует первым. Вашингтон рассчитывает усилить экономическое давление на Тегеран за счет санкций и морской блокады, а также перевозки как можно больших объемов нефти через Ормузский пролив.

Один из источников портала отметил, что американская администрация намерена придерживаться этого подхода по меньшей мере до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. Представитель администрации США также заявил, что Вашингтон в данный момент не ведет переговоров с Тегераном, но исходит из того, что давление может способствовать возвращению Ирана за стол переговоров.

По мнению авторов статьи, это также свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп "устал от этой войны" и хочет ее завершения.

Ранее США расширили санкционный список в отношении Ирана, включив в него 48 юридических лиц, 24 физических лица и 6 нефтяных танкеров. Кроме того, под рестрикции также подпали граждане и компании из Азербайджана, Греции, Индии, Китая, ОАЭ, Турции и других стран.

Стороны могут официально объявить о прекращении огня между США и Ираном уже в ближайшие дни. По информации СМИ, временное перемирие уже было согласовано, оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе.

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