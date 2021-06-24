Как Бритни Спирс борется с отцом за право на личную жизнь и финансы

Американская певица Бритни Спирс снова привлекла к себе внимание общественности и СМИ. Поп-дива нулевых попросила суд о прекращении опекунства над ней отца, который с 2008 года полностью распоряжается финансами дочери и контролирует ее личную жизнь. Рассказываем, как артистка борется за самостоятельность и кто из мировых звезд в этом ее поддерживает.



"Я травмирована, несчастна и не могу спать"

Одна из самых популярных поп-звезд нулевых Бритни Спирс ведет судебные тяжбы со своим отцом, чтобы прекратить над собой его опекунство. В среду, 23 июня, в Верховном суде округа Лос-Анджелес 39-летняя певица выступила по видеосвязи с 24-минутным заявлением.

"Я травмирована, несчастна и не могу спать. Это опекунство приносит мне гораздо больше вреда, чем пользы. Я просто заслуживаю право на собственную жизнь, ведь я работала без отдыха", – заявила артистка, рассказывая о годах вынужденного опекунства над ней.

В ходе заседания поп-дива подвергла критике действия своей семьи, в особенности своего отца Джеймса Спирса. Певица сообщила, что ее насильно заставляли выступать с концертами. Со слов Бритни, когда она объявила о творческом кризисе и желании уйти в бессрочный отпуск, врачи обязали ее пить различные препараты. Во время принудительного лечения ей якобы назначили литий, из-за которого она чувствовала себя "как будто пьяной".

Кроме того, Спирс рассказала в суде, что ей не дают выйти замуж и родить ребенка. По ее словам, отец настоял на установке внутриматочной спирали и теперь не позволяет пойти к врачу, чтобы убрать это средство контрацепции.





Бритни Спирс певица Мой отец и все те, кто причастен к этому опекунству, в том числе мой менеджмент, должны быть в тюрьме.

Слушание по делу Спирс привлекло колоссальное внимание общественности. У здания суда шли митинги с требованием освободить певицу от опекунов. По мнению поклонников, звезда заслужила самостоятельную жизнь.

Это не первая попытка артистки отстоять свои права. Ранее она также пыталась оспорить опекунство, но до сих пор сделать это ей никак не удавалось.

После развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году психологическое здоровье певицы ухудшилось. В следующем году Бритни Спирс положили в психиатрическую лечебницу и признали частично недееспособной из-за проблем с алкоголем и наркотиками, а также из-за опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы и личную жизнь певицы контролировали ее отец Джеймс Спирс и назначенный судом адвокат. В 2019 году одним из опекунов стала менеджер Джоди Монтгомери. На данный момент состояние звезды оценивается в 60 миллионов долларов.



"Жить своей жизнью"

Кроме фанатов, Бритни Спирс поддержали многие мировые звезды. Например, певец и актер Джастин Тимберлейк, который с ней встречался с 1999 по 2002 год, опубликовал специальный пост в Twitter.

"Мы все должны поддержать Бритни в это время. Независимо от нашего прошлого, хорошего и плохого, и независимо от того, как давно это было… То, что с ней происходит, просто неправильно. Ни одна женщина не должна быть ограничена в принятии решений относительно своего собственного тела", – подчеркнул артист.





Джастин Тимберлейк певец и актер Никто никогда не должен содержаться против воли… или когда-либо запрашивать разрешение на доступ ко всему, над чем они так усердно работали.

"Надеемся, что суд и ее семья сделают все правильно и позволят ей жить так, как она хочет", – добавил Тимберлейк.

Актриса Роуз Макгоуэн также выразила поддержку артистке в соцсетях, отметив, что Спирс имеет полное право злиться на родственников.

"Как бы вы себя чувствовали, если бы вашу жизнь украли, разорвали, высмеяли? Молюсь за то, чтобы она смогла жить своей жизнью на своих условиях. Перестаньте контролировать женщин. Освободите Бритни", – написала она на своей странице в Twitter.

Еще одна музыкальная исполнительница Мэрайя Кэри пожелала Бритни "быть сильной" и призналась ей в любви.

"Никто не заслуживает такого обращения с собой! Оставайся королевой! Ты заслуживаешь лучшего", – поделилась постом телеведущая Хлои Кардашьян.

Бывший супруг Спирс Кевин Федерлайн также ранее заявлял, что уверен в полном психическом здоровье певицы. По его словам, он никогда бы не отпустил к Бритни их общих детей, будь у него хоть какие-то сомнения насчет ее адекватности.

Ранее кампанию в соцсетях с хештегом #FreeBritney ("Свободу Бритни") запустили фанаты певицы. Сторонники этого движения утверждают, что артистку действительно эксплуатируют ее опекуны. Ими была составлена петиция в Белый дом с требованием отозвать опекунство над Спирс.