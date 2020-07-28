Бывший супруг Бритни Спирс уверен в душевном здоровье исполнительницы

Фото: AP Photo/Danny Moloshok

Рэпер и модель Кевин Федерлайн, ранее ставший известным из-за романа с певицей Бритни Спирс, заявил, что уверен в ее полном психическом здоровье. По его словам, будь у него сомнения, он не оставил бы с ней сыновей, сообщает "Экспресс газета".

Личные проблемы не помешали паре остаться хорошими родителями для Шона Престона и Джейдена Джеймса. При этом на фоне скандалов с участием Бритни суд вынес вердикт, что дети должны оставаться с отцом.

При этом, по словам Федерлайна, в течение последних знаменитая артистка уделяла много времени сыновьям.

Кевин был женат на Бритни с 2004 по 2007 год. У них в браке родились двое сыновей, в 2005 и 2006 году.

Ранее стало известно, что Гарик Харламов пошутил над разводом с Кристиной Асмус. На видео шоумен стоит на катере, который идет по Неве вдоль Дворцовой набережной.