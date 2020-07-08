Как сохранить крепкий брак. Советы психолога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала Москве 24 об основных правилах, которые помогут сохранить крепкий брак. По мнению специалиста, на каждом этапе отношений необходимо учитывать определенные нюансы. Сначала, по словам психолога, необходимо понять, какие именно параметры и качества устраивают в партнере.

"Важно, чтобы супруги осознанно выбирали друг друга. Когда муж соответствует желаемым параметрам избранницы, а она в свою очередь тоже отвечает каким-то требованиям своего супруга. Когда понятно, чего люди хотят друг от друга, чего хотят от брака. Это то, что цементирует отношения", – рассказывает Овчаренко.





Лариса Овчаренко кандидат психологических наук, доцент На первой стадии, какая бы ни была любовь и страсть, самое главное, что должно быть между супругами, – это уважение. Любовь и страсть в итоге проходят, и по всем источникам через 3–5 лет от бурной страсти вообще может не остаться ничего, тогда любовь переходит в иные качества. А если есть базовое уважением друг к другу, это именно то, что будет держать семью.

Психолог особенно отметила важность значения понятия "мы". По ее мнению, в здоровых отношениях ни у одного из партнеров не должно на первом месте стоять его эго.

"Важно то, что, когда в семье появляются дети, формируется восприятие себя как родителя. Оно не ко всем приходит, но пара с этого момента не должна быть только супругом и супругой. Им не стоит зацикливаться друг на друге", – считает доцент.

Овчаренко обратила внимание на необходимость личного пространства в отношениях. Она подчеркнула, что супругам очень важно понимать, что они не все время могут быть вместе, у каждого свои интересы, своя территория.

"Когда кажется, что мы всю жизнь теперь должны все делать вместе просто потому, что мы семья, – чисто психологически это не так", – заявила специалист.





Лариса Овчаренко кандидат психологических наук, доцент Чем больше мы живем вместе, тем больше нам хочется одиночества.

Кандидат психологических наук отметила, как важна работа над собственными представлениями о том, как должен себя вести партнер.

"Очень часто мы ждем от супруга того, что он дать не может. За этими ожиданиями мы не видим чего-то очень важного, главного и нужного. Того, что человек действительно может дать", – подчеркнула Овчаренко.

Ранее Росстат представил данные о семейной жизни в Российской Федерации. По данным ведомства, на 100 браков приходится порядка 65 разводов.

В случае если у пары нет детей, то брак часто распадается в период от 6 до 9 лет супружеской жизни. Зачастую это связано либо с ранним замужеством, либо с отсутствием позитивных семейных примеров до брака.

Помимо этого, распространены разводы после 10–14 лет брака. Таких семей специалисты насчитали 13%.

Значительная часть разводов происходит до появления детей. Таковых зафиксировано 48% случаев. Еще 34% опрошенных развелись при одном ребенке, а вот брак у семьи с двумя детьми распадался в 16,5% случаев.

