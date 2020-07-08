Собянин поздравил молодоженов с началом семейной жизни в День семьи, любви и верности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин посетил церемонию регистрации брака на стадионе "Открытие Арена" и поздравил молодоженов с началом семейной жизни, сообщает Агентство "Москва".

Посещение мэром церемонии бракосочетания москвичей было приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Глава города пожелал им вместе бороться с невзгодами и проблемами и каждый раз побеждать.

"Счастья вам, здоровья, успехов. Поздравляю!" – сказал Собянин, обращаясь к паре.

Все столичные ЗАГСы работали во время временных ограничительных мер, однако с 28 марта регистрации брака проходили в неторжественной обстановке только в присутствии молодоженов, без гостей и фотографов. 23 июня возобновилось проведение церемоний без ограничения по количеству гостей.

Около 300 торжественных церемоний регистраций брака пройдет в День семьи, любви и верности, 8 июля. Во всех отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания парам будут дарить тематические открытки и значки в виде ромашек.

День семьи, любви и верности, приуроченный ко Дню памяти святых Петра и Февронии, отмечают в России с 2008 года. Инициатором праздника стал Фонд культурно-социальных инициатив.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что праздник с каждым годом становится популярнее у москвичей. Например, многие молодожены выбирают этот день для регистрации брака. К празднику подготовили вебинары, концерты, мастер-классы и флешмобы. Основная часть мероприятий пройдет в онлайн-формате.

