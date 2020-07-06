Праздничные мероприятия организуют в столице ко Дню семьи, любви и верности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице по случаю Дня семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля, организуют праздничные мероприятия, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, праздник с каждым годом становится популярнее у москвичей. Например, многие молодожены выбирают этот день для регистрации брака.

По ее словам, эпидемиологическая обстановка в городе позволяет проводить регистрации в торжественной обстановке и на необычных площадках.

К празднику подготовили вебинары, концерты, мастер-классы и флешмобы. Основная часть мероприятий пройдет в онлайн-формате, добавила Ракова.

В частности, дворец творчества детей и молодежи "Преображенский" предлагает изготовить традиционную славянскую куклу-берегиню.

Детский музыкальный театр "Домисолька" устроит онлайн-концерт "Это моя семья". Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара организует танцевально-музыкальный флешмоб.

Музей Победы на Поклонной горе подготовил онлайн-программу, которая будет посвящена семьям и близким солдат и офицеров Великой Отечественной войны.