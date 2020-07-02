Порядка 140 ночных регистраций прошло в Грибоедовском ЗАГСе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 140 пар заключили брак ночью во Дворце бракосочетания № 1, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
С 21 декабря 2019 года этот ЗАГС перешел на круглосуточный режим работы с субботы на воскресенье.
"Ежегодно здесь заключает брак более пяти тысяч пар. Именно поэтому в прошлом году мы перевели его на новый режим работы... В этом году в популярную дату 02.02.2020 и на Красную горку в Грибоедовском ЗАГСе в ночное время прошло по 17 церемоний бракосочетания – максимально возможное количество", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Дворец бракосочетания № 1 с понедельника по пятницу работает в обычном режиме – с 9:00 до 18:00 без перерыва. В выходные он открывается в 9:00 в субботу и заканчивает в 18:00 в воскресенье.
С 23 июня столичные ЗАГСы возобновили торжественные церемонии без ограничения по количеству гостей, а с 26 июня – бракосочетания на необычных площадках города. Санитарно-эпидемиологические требования остаются в силе: всем нужно носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.
После каждого мероприятия в торжественном зале проводят санитарную обработку и проветривание. На новых площадках для регистрации брака действуют аналогичные правила.
В июне руководитель Росстата Павел Малков сообщил, что в стране зафиксировали сокращение количества браков и разводов. В минувшем апреле россияне в 2,5 раза чаще заключали браки, чем их расторгали. Количество разводов сократилось на 75% и составило чуть более 13,7 тысяч. Годом ранее этот показатель был равен 53,7 тысячи.
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