Московские ЗАГСы возобновили проведение торжественных церемоний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные ЗАГСы возобновили проведение торжественных церемоний бракосочетания. 23 июня более 150 пар поженятся в торжественной обстановке, а около 900 пар планирует оформить брак в первые выходные после снятия ограничений, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы знали, как молодожены ждали открытия торжественных церемоний – и вот по просьбам москвичей сегодня первые 150 пар заключат браки под марш Мендельсона" – сказала вице-мэр.

Она напомнила, что с 26 июня в столице заключить брак можно будет на необычных площадках, таких как Дом музыки, "Москва-Сити", стадион "Спартак", "Москвариум" или заповедник "Серебряный бор".

Ракова отметила, что после проведения каждой церемонии в торжественном зале будет проходить санитарная обработка и проветривание помещений.

Из-за пандемии COVID-19 в столичных ЗАГСах были отменены все торжественные церемонии. Это было связано с поручением премьер-министра РФ Михаила Мишустина приостановить торжественное заключение браков.

Ранее стало известно, что в Москве на улице Брусилова появится отделение ЗАГС. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, в настоящее время на предполагаемом участке расположена незавершенная стройка. Все строения на участке площадью 0,8 гектара предполагается снести. Как уточнялось, возведение ЗАГСа входит в Адресную инвестиционную программу Москвы.