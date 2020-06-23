Московские ЗАГСы возобновили проведение торжественных церемоний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные ЗАГСы возобновили проведение торжественных церемоний бракосочетания. 23 июня более 150 пар поженятся в торжественной обстановке, а около 900 пар планирует оформить брак в первые выходные после снятия ограничений, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы знали, как молодожены ждали открытия торжественных церемоний – и вот по просьбам москвичей сегодня первые 150 пар заключат браки под марш Мендельсона" – сказала вице-мэр.
Она напомнила, что с 26 июня в столице заключить брак можно будет на необычных площадках, таких как Дом музыки, "Москва-Сити", стадион "Спартак", "Москвариум" или заповедник "Серебряный бор".
Ракова отметила, что после проведения каждой церемонии в торжественном зале будет проходить санитарная обработка и проветривание помещений.
Из-за пандемии COVID-19 в столичных ЗАГСах были отменены все торжественные церемонии. Это было связано с поручением премьер-министра РФ Михаила Мишустина приостановить торжественное заключение браков.
Ранее стало известно, что в Москве на улице Брусилова появится отделение ЗАГС. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, в настоящее время на предполагаемом участке расположена незавершенная стройка. Все строения на участке площадью 0,8 гектара предполагается снести. Как уточнялось, возведение ЗАГСа входит в Адресную инвестиционную программу Москвы.
"Это наш город": столичные ЗАГСы возобновляют торжественные регистрации брака
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: