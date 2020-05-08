Более 170 тысяч московских пар поженилось в годы ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Главархив Москвы

В годы Великой Отечественной войны в столице поженилось более 170 тысяч пар, при этом на сегодняшний день в Москве каждый год заключается около 90 тысяч браков. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В сообщении сказано, что в 1941 году количество заключенных браков уменьшилось на 13% по сравнению с годом ранее. Отмечается, что если в 1940 году было зарегистрировано 53 647 браков, то в 1941 году – 46 826. В 1945 году в Москве и области поженилось около 60 тысяч пар.

Всего в архивах органов столичного ЗАГС хранится около 856 тысяч актов гражданского состояния, которые были составлены в военные годы.

"Это архивы не только самого города, но и подмосковных сельских и поселковых советов, которые позднее вошли в состав Москвы", – говорится в сообщении.

Также в годы войны ЗАГСы регистрировали рождение детей. Всего в годы войны зарегистрировано 327 253 рождения.

Кроме того, в эти годы было зафиксировано снижение числа разводов. Например, по сравнению с 1940 годом в 1941 году число актов о расторжении брака уменьшилось на 46%. Также регистрировалась смерть мирного населения.

"Всего с 1941 по 1945 год органами ЗАГС были составлены 336 094 акта о смерти. Таким образом, число смертей превысило число рождений на 8 841", – говорится в сообщении.

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