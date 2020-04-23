Минобороны опубликует информацию об участниках ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Информация обо всех участниках Великой Отечественной войны появится после 9 мая в банках данных министерства обороны России. Об этом сообщил заместитель начальника управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.



"Это более 34 миллионов солдат и офицеров, которые участвовали в Великой Отечественной войне и не только погибли, отдав за Родину самое дорогое, что у них было, – свою жизнь, но и вернулись победителями", – цитирует Таранова РИА Новости.

Он отметил, что пандемия коронавируса не способна остановить работу "во имя тех людей, которые отдали за Отечество самое дорогое, что у них было, – свою жизнь".

Ранее стало известно, что ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Президент РФ поручил произвести выплаты до майских праздников.

В дополнение к федеральной выплате ветераны ВОВ получат единовременную материальную помощь от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от категории получателей. Соответствующее распоряжение было принято на заседании президиума правительства Москвы.

