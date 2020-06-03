Столичные ЗАГСы оцифровали более 11 миллионов актовых записей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Органы ЗАГС столицы перевели в цифровой формат более 11 миллионов ранее составленных записей актов гражданского состояния. Сведения внесли в Единый государственный реестр ЗАГС, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



По ее словам, столица обладает самым большим в стране архивом записей актов гражданского состояния, зарегистрированных в период с 1926 по 2018 год. В нем содержится более 27 миллионов записей.

Ракова подчеркнула, что каждый год информация с бумажных носителей переводится в электронный вид.

"Благодаря этому отпадает необходимость обращения в территориальный отдел ЗАГС, где акт гражданского состояния был зарегистрирован и находится на хранении, – данные доступны в электронном виде. Это уже сегодня позволяет ускорить процесс получения документов и государственных услуг для заявителей", – рассказала вице-мэр.

По словам Раковой, заявителю достаточно обратиться в ЗАГС по месту жительства или пребывания, а специалисты запросят нужные сведения в едином госреестре.

Также благодаря работе оператора ЕГР ЗАГС – ФНС РФ доступ к необходимым сведениям о населении получают Росстат, ПФР, МВД и другие ведомства. Это избавляет заявителей от необходимости оформления дополнительных документов.

Ранее сообщалось, что федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году. Предполагается, что эти полномочия госорганы передадут многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Исключениями будут так называемые неустранимые случаи, однако их правительство определит позднее.

Получить помощь в центрах смогут все граждане, независимо от места прописки. Сервисы федеральных органов исполнительной власти можно будет получить в любом МФЦ страны, а региональные и муниципальные – в любом МФЦ субъекта.

Многие сервисы будут предоставляться, опережая фактическое обращение граждан, а все услуги станут доступны в электронной форме. Кроме того, для удобства граждан МФЦ получат право привлекать к работе негосударственные организации.

