Совет федерации рассмотрит закон о создании единого регистра сведений о россиянах

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Совет Федерации 2 июня рассмотрит закон о создании единого федерального информационного регистра со сведениями о россиянах, сообщает РИА Новости.

В регистр внесут ФИО, даты рождения и смерти, пол, семейное положение, данные о регистрационном учете и другое. Сведения будут предоставляться государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам, самому физлицу и его представителю.

Закон также обязывает ФНС обеспечить защиту записи регистра, а президента РФ наделяет полномочием определять федеральные органы власти, которые могут обрабатывать записи регистра и вносить в него изменения.

Закон о создании такого регистра Госдума приняла 21 мая. Предполагается, что использование регистра для государственных и муниципальных органов будет необязательным до 2023 года.

Ранее ФНС предложила внести доходы каждой семьи в единый специальный реестр, чтобы определять доходы каждого домохозяйства.