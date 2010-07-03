Россиян перестанут принимать в госорганах в 2024 году

08:33
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году, сообщает газета "Известия". Это указано в законопроекте о госуслугах, разработанном Минэкономразвития.
Эти полномочия госорганы передадут многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Исключениями будут так называемые неустранимые случаи, однако их правительство определит позднее.
Получить помощь в центрах смогут все граждане, независимо от места прописки. Сервисы федеральных органов исполнительной власти можно будет получить в любом МФЦ страны, а региональные и муниципальные – в любом МФЦ субъекта.
Многие сервисы будут предоставляться, опережая фактическое обращение граждан, а все услуги станут доступны в электронной форме. Кроме того, для удобства граждан МФЦ получат право привлекать к работе негосударственные организации, например кредитные.
За документами необязательно будет приезжать самостоятельно – их по заявлению смогут забрать третьи лица. У граждан также появится возможность не заполнять заявления – этим по умолчанию будет заниматься сотрудник МФЦ.
Все бумажные документы россиян, необходимые для получения услуг, будут оцифрованы и помещены в онлайн-профиль гражданина. Предоставление госуслуг будет, как и прежде, бесплатным. Гражданам нужно будет только заплатить госпошлину за некоторые виды услуг.
Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года. По данным Минэка за 2018 год, качеством госуслуг в России удовлетворены 90,1% граждан.
Замминистра экономического развития Савва Шипов считает, что законопроект закладывает "новую философию взаимодействия человека с государством". По его словам, он направлен на то, чтобы государственные сервисы шли в ногу со временем.
Ранее Дмитрий Медведев призвал усовершенствовать единый портал государственных услуг и расширить его функционал. Он предложил создать на портале единое окно обратной связи между гражданами, юридическими лицами и органами власти всех уровней. Это позволит отслеживать ход обращений и контролировать качество работы властей.
Премьер также предложил использовать портал для информирования граждан о получении льгот. Эта функция закреплена, однако ее техническая реализация будет происходить в 2020 году.
Передать документы в налоговую стало проще
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: