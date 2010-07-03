Россиян перестанут принимать в госорганах в 2024 году

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Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году, сообщает газета "Известия". Это указано в законопроекте о госуслугах, разработанном Минэкономразвития.

Эти полномочия госорганы передадут многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Исключениями будут так называемые неустранимые случаи, однако их правительство определит позднее.

Получить помощь в центрах смогут все граждане, независимо от места прописки. Сервисы федеральных органов исполнительной власти можно будет получить в любом МФЦ страны, а региональные и муниципальные – в любом МФЦ субъекта.

Многие сервисы будут предоставляться, опережая фактическое обращение граждан, а все услуги станут доступны в электронной форме. Кроме того, для удобства граждан МФЦ получат право привлекать к работе негосударственные организации, например кредитные.

За документами необязательно будет приезжать самостоятельно – их по заявлению смогут забрать третьи лица. У граждан также появится возможность не заполнять заявления – этим по умолчанию будет заниматься сотрудник МФЦ.

Все бумажные документы россиян, необходимые для получения услуг, будут оцифрованы и помещены в онлайн-профиль гражданина. Предоставление госуслуг будет, как и прежде, бесплатным. Гражданам нужно будет только заплатить госпошлину за некоторые виды услуг.

Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года. По данным Минэка за 2018 год, качеством госуслуг в России удовлетворены 90,1% граждан.

Замминистра экономического развития Савва Шипов считает, что законопроект закладывает "новую философию взаимодействия человека с государством". По его словам, он направлен на то, чтобы государственные сервисы шли в ногу со временем.

Ранее Дмитрий Медведев призвал усовершенствовать единый портал государственных услуг и расширить его функционал. Он предложил создать на портале единое окно обратной связи между гражданами, юридическими лицами и органами власти всех уровней. Это позволит отслеживать ход обращений и контролировать качество работы властей.

Премьер также предложил использовать портал для информирования граждан о получении льгот. Эта функция закреплена, однако ее техническая реализация будет происходить в 2020 году.

