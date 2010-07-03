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Общество

15:46

Медведев предложил усовершенствовать единый портал госуслуг

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал усовершенствовать единый портал государственных услуг и расширить его функционал, сообщает ТАСС.

Он предложил создать на портале единое окно обратной связи между гражданами, юридическими лицами и органами власти всех уровней. Это позволит отслеживать ход обращений и контролировать качество работы властей.

"Есть идея, чтобы через этот портал можно было осуществлять и юридически значимые действия. В частности, совершать сделки купли-продажи имущества с использованием электронной подписи", – добавил Медведев.

Премьер также предложил использовать портал для информирования граждан о получении льгот. Эта функция закреплена, однако ее техническая реализация будет происходить в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" появились новые возможности. После обновления в разделе "Помощь" появились готовые ответы и рекомендации по популярным вопросам. Для удобства горожан вопросы поделены на 12 категорий, куда входят "Внесение показаний", "Запись к врачу", "Начисления за ЖКУ" и другие.

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