Названы топ-5 причин посетить выставку в центрах госуслуг

Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои документы" Москвы

В 20 центрах госуслуг "Мои документы" обновилась экспозиция выставочного культурно-просветительского проекта "Москва – с заботой об истории". Об этом сообщили в пресс-службе центров госуслуг столицы.

Отмечается, что целью проекта является сохранение исторической памяти о защитниках города, подаривших своим детям мирное небо над головой. Благодаря экспозиции посетители смогут узнать удивительные истории о войне.

В основу выставки вошли письма с фронта, фотографии и дневники солдат, предметы быта и различные документы военного времени, которые передали горожане на вечное хранение в Главархив. Каждая вещь передавалась из поколения в поколение, поэтому имеет уникальный характер.

На выставке также представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, где можно увидеть в деталях жизнь горожан в то время. Фотографии сопровождаются подписями о заслугах и фактах тружеников тыла.

"Снимки демонстрируют, как женщины и дети заменили у станков ушедших на войну мужчин и обеспечивали фронт всем необходимым, как выживали жители осажденной Москвы и какой вклад они внесли в победу над вражескими захватчиками", – говорится в сообщении.



Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои документы" Москвы

Для полного погружения в годы войны для горожан была разработана аудиоинсталляция, которая переносит в 1941 год. Надев наушники, посетители услышат шум московских улиц, сигналы тревоги, грохот бомбардировки и звуки победного марша. Образ дополняется тематической инсталляцией с противотанковыми ежами, заклеенными от осколков снарядов окнами.

Познакомиться с историей войны также можно через викторину "История заводов в военное время". Она рассказывает о нелегких условиях того времени. Горожанам предлагают соотнести московские заводы с теми предметами, которые они начали выпускать во время войны, и узнать подробности и результаты их работы. На экране также доступен более полный перечень фотографий и фактов, предоставленных Главархивом для создания экспозиции.

Оценить масштабы того времени помогут и стенды с познавательной инфографикой, которые раскроют полную картину военного времени. Посетители узнают, сколько оборонительных сооружений было построено своими руками, сколько было тогда эвакуировано москвичей, а также сколько людей принимало участие в боевых действиях.

Акция "Москва – с заботой об истории" стартовала 9 апреля. Она проводится впервые и носит бессрочный характер. Предметы, переданные москвичами, используются в выставочных и издательских проектах, а также в создании электронного архива.

Всего с начала запуска городской акции специалисты приняли более шести тысяч материалов и личных вещей участников Великой Отечественной войны. Среди них – дневники солдат, фотографии, письма с фронта, рисунки, карты военных действий, а также предметы одежды и быта.

Принести вещи и документы времен ВОВ в рамках проекта "Москва – с заботой об истории" можно в любой центр госуслуг "Мои документы". Специалисты упакуют, отправят на хранение, а также выдадут сертификат об участии в проекте. Оригиналы при необходимости сразу же возвратят владельцам после сканирования.

