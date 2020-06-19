Столичные ЗАГСы возобновляют торжественные регистрации брака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания с 23 июня возобновят проведение торжественных церемоний заключения брака, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей и обменом кольцами.

Кроме того, с 26 июня планируется вновь проводить бракосочетания на необычных площадках столицы.

"Мы благодарим молодоженов за терпение и еще раз поздравляем те пары, которые заключили брак в такое непростое время. Конечно, санитарно-эпидемиологические требования сохраняются – мы просим горожан носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в отделах ЗАГС", – подчеркнула Ракова.

Заммэра отметила, что после проведения каждой церемонии в торжественном зале будет проходить санитарная обработка и проветривание помещений. На новых площадках для регистрации брака будут действовать такие же правила, как и в отделах ЗАГС.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали сокращение количества браков и разводов. В минувшем апреле россияне в 2,5 раза чаще заключали браки, чем их расторгали.

Количество разводов сократилось на 75% и составило чуть более 13,7 тысячи. Годом ранее этот показатель был равен 53,7 тысячи. В то же время, согласно данным Росстата, узаконили отношения в апреле более 56 тысяч пар.

