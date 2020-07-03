Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню семьи, любви и верности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Музей Победы на Поклонной горе подготовил онлайн-программу к празднованию Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Программа будет посвящена семьям и близким солдат и офицеров Великой Отечественной войны. Именно они поддерживали красноармейцев на фронте, укрепляли их веру в победу", – рассказал директор учреждения Александр Школьник.
По словам специалиста, основу празднования составит театрализованная программа "Ромашка Победы. Семейная история войны". В социальных сетях музея 8 июля покажут ролик, в котором артисты прочитают фронтовые письма и исполнят известные военные песни. Запись будет доступна с 13:00.
Через два часа на сайте Музея Победы и канале на YouTube опубликуют онлайн-экскурсию. Гид учреждения расскажет о семейном быте до начала Великой Отечественной войны.
Наконец, в 16:00 в социальных сетях музея представят видеоинструкцию, на основе которой можно будет создать ромашковый букет. Традиционно именно эти цветы являются символом Дня семьи, любви и верности.
Праздник отмечают в России с 2008 года. Он совпадает с днем памяти православных святых Петра и Февронии.
Ранее сообщалось, что в Музее Победы откроется новая экспозиция, которая расскажет о подвиге партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны. Выставка получит название "Подвиг Народа".
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