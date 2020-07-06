День семьи, любви и верности отметят на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Праздничная программа ждет посетителей ВДНХ в День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Посетители с именами Петр и Феврония смогут бесплатно посетить центры "Слово", "Космонавтика и авиация" и "Москвариум". Для этого нужно подойти к стойке информации, предъявить удостоверяющий личность документ и получить специальный браслет.
В "Москвариуме" все желающие смогут понаблюдать за открытыми тренировками пары азиатских выдр Фени и Бени и кормлением пары тигровых песчаных акул Миши и Маши.
"Робостанция" подготовила бесплатные мастер-классы, в которых можно принять участие всей семьей. К примеру, на занятии по моделированию и конструированию можно будет создать объемные фигурки животных в 3D. Участники мастер-класса под названием "Мосты мира" попробуют себя в роли инженеров.
В павильоне "Макет Москвы" пройдет интеллектуальная игра для взрослых и детей по мотивам телепередачи "Что? Где? Когда?". Команда гостей будет соревноваться с командой сотрудников павильона. Вопросы будут связаны с историей и географией столицы.
В Доме культуры для детей в возрасте от 7 до 12 лет пройдет мастер-класс "Медиаколлаж "Прогулка по ВДНХ". Там можно будет научиться делать яркие коллажи, а в конце занятия работы участников превратят в медиапроекции на их одежде.
Помимо этого, с 8 июля дети смогут бесплатно пользоваться специально разработанным для них аудиогидом по выставкам "Романовы" и "Рюриковичи", открытые в историческом парке "Россия – моя история".
Ландшафтный парк ВДНХ украсят яркими арт-объектами всемирно известных художников Седрика ле Борна и Энтони Хоу, которые символизируют любовь, надежность и верность.
На деревьях дубовой рощи поселится семья из трех птиц, которая в темное время суток будет подсвечиваться прожекторами. Рядом с павильоном № 38 "Рыболовство" появится арт-объект под названием "Армадилло". Он состоит из 305 подшипников из нержавеющей стали, которые приходят в движение от малейшего дуновения ветра.
День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии, отмечают в России с 2008 года. Инициатором праздника стал Фонд культурно-социальных инициатив.
Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что праздник с каждым годом становится популярнее у москвичей. Например, многие молодожены выбирают этот день для регистрации брака. К празднику подготовили вебинары, концерты, мастер-классы и флешмобы. Основная часть мероприятий пройдет в онлайн-формате.
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