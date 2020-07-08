В День семьи, любви и верности в Москве поженятся около 300 пар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 300 торжественных церемоний регистраций брака пройдет в День семьи, любви и верности, 8 июля, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что для молодоженов праздник является символическим.

"В этом году он выпал на среду, когда торжественные регистрации брака проходят только во Дворцах бракосочетания, но по многочисленным просьбам молодых церемонии состоятся во всех отделах ЗАГС", – рассказала Ракова.

Она добавила, что символом Дня семьи, любви и верности является ромашка. Этот полевой цветок, по ее словам, символизирует чистоту отношений, любовь и верность. Во всех отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания парам будут дарить тематические открытки и значки в виде ромашек.

Тематически украсят Дворец бракосочетания № 1, Дворец бракосочетания на ВДНХ и Левобережный отдел ЗАГС.

Невестам будут вручать букеты ромашек в Шипиловском, Измайловском, Новомосковском отделах ЗАГС, отделе ЗАГС Южное Бутово и во Дворцах бракосочетания № 1, № 3, на ВДНХ и в Коломенском.

Кроме того, приуроченную к празднику программу проведут в столичных парках. Онлайн-программа начнется в социальных сетях "Эрмитажа". В 10:00 8 июля педагог Ирина Тарабрина покажет, как создать стильную декоративную рамку для семейной фотографии. А в 12:00 усадьба "Воронцово" в соцсетях проведет лекцию об истории праздника. В это же время на страницах парка 50-летия Октября выйдет выпуск видеоэкскурсии по Площади семьи.

С 12:00 пользователи также смогут посетить интерактивный квест от Измайловского парка. К участию приглашаются дети от семи лет. А на страницах парка "Сокольники" можно будет нарисовать картину с символами праздника.

День семьи, любви и верности, приуроченный ко Дню памяти святых Петра и Февронии, отмечают в России с 2008 года. Инициатором праздника стал Фонд культурно-социальных инициатив.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что праздник с каждым годом становится популярнее у москвичей. Например, многие молодожены выбирают этот день для регистрации брака. К празднику подготовили вебинары, концерты, мастер-классы и флешмобы. Основная часть мероприятий пройдет в онлайн-формате.

