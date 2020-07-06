Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные парки проведут онлайн-программу ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.
Праздничная онлайн-программа начнется в социальных сетях "Эрмитажа". В 10:00 8 июля педагог Ирина Тарабрина покажет, как создать стильную декоративную рамку для семейной фотографии. А в 12:00 усадьба "Воронцово" в соцсетях проведет лекцию об истории праздника. В это же время на страницах парка 50-летия Октября выйдет выпуск видеоэкскурсии по Площади семьи.
С 12:00 пользователи также смогут посетить интерактивный квест от Измайловского парка. К участию приглашаются дети от семи лет. А на страницах парка "Сокольники" можно будет нарисовать картину с символами праздника.
Лекция от психолога Дмитрия Любимова пройдет в Instagram Перовского парка в 13:00. Он расскажет, как научиться слушать партнера и управлять своими эмоциями, а также даст советы по улучшению отношений с родными. В 14:00 все желающие смогут посетить творческий мастер-класс в соцсетях Таганского парка.
Об искусстве поговорят в этот день на страницах сада "Эрмитаж". В 16:00 художник Борис Клементьев покажет, как масляными красками написать пейзаж с изображением цветков на фоне традиционного русского храма. В 17:00 в соцсетях парка "Красная Пресня" покажут, как создать при помощи бисера и проволоки украшение.
В 18:00 Сад имени Баумана проведет мастер-класс для детей от одного года. Педагог вместе с детьми создаст семейное дерево. Завершится праздничный день музыкальным концертом от певицы Алины Крочевой.
День семьи, любви и верности, приуроченный ко Дню памяти святых Петра и Февронии, отмечают в России с 2008 года. Инициатором праздника стал Фонд культурно-социальных инициатив.
Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что праздник с каждым годом становится популярнее у москвичей. Например, многие молодожены выбирают этот день для регистрации брака. К празднику подготовили вебинары, концерты, мастер-классы и флешмобы. Основная часть мероприятий пройдет в онлайн-формате.
"Это наш город": в Музее Победы отметят День семьи, любви и верности
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