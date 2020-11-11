СМИ сообщили, что отец Бритни Спирс сохранил опекунство над ней

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Отец американской певицы Бритни Спирс Джеймс сохранил опекунство над дочерью. Певица не смогла лишить его данного права через суд, поэтому отказалась давать концерты, сообщает Variety.

"Моя клиентка сообщила мне, что боится своего отца. Она не будет выступать, если ее отец будет руководить ее карьерой", – пояснил адвокат артистки Сэмюэл Д. Ингхэм III.

Защитник Джеймса Спирса добавил, что под опекунством отца певица смогла заработать 60 миллионов долларов.

Уточняется, что после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году психологическое здоровье певицы ухудшилось. В 2008 году одновременное опекунство над ней получили Джеймс Спирс и адвокат Эндрю Уоллет. В 2019 году ее отец стал единственным опекуном.

Ранее бывший супруг исполнительницы выразил уверенность в душевном здоровье Бритни. По его словам, будь у него сомнения, он не оставил бы с ней сыновей.