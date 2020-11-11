Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

21:20

СМИ сообщили, что отец Бритни Спирс сохранил опекунство над ней

за рубежом

Фото: АР/Rich Fury/Invision

Отец американской певицы Бритни Спирс Джеймс сохранил опекунство над дочерью. Певица не смогла лишить его данного права через суд, поэтому отказалась давать концерты, сообщает Variety.

"Моя клиентка сообщила мне, что боится своего отца. Она не будет выступать, если ее отец будет руководить ее карьерой", – пояснил адвокат артистки Сэмюэл Д. Ингхэм III.

Защитник Джеймса Спирса добавил, что под опекунством отца певица смогла заработать 60 миллионов долларов.

Уточняется, что после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году психологическое здоровье певицы ухудшилось. В 2008 году одновременное опекунство над ней получили Джеймс Спирс и адвокат Эндрю Уоллет. В 2019 году ее отец стал единственным опекуном.

Ранее бывший супруг исполнительницы выразил уверенность в душевном здоровье Бритни. По его словам, будь у него сомнения, он не оставил бы с ней сыновей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать