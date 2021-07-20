Бельгия скорбит по жертвам мощнейшего за 100 лет наводнения

В Бельгии, которая оказалась в зоне стихии, объявлен национальный траур по жертвам наводнения. 20 июля в полдень по местному времени будет объявлена минута молчания.

Официально погибшими числятся 36 человек, более 160 пропали без без вести. В нескольких городах обрушились дома. Тысячи человек остались без крыши над головой.

Сотни бельгийцев оказались в транспортной изоляции. Их города отрезаны от дорог. Спасатели пытаются разобрать завалы и откачать воду, но на это еще потребуется время.

Наводнение в Бельгии уже назвали крупнейшей природной катастрофой за последнюю сотню лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.