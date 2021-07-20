По президентскому дворцу в Афганистане выпустили несколько ракет – СМИ

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По президентскому дворцу в Кабуле во время молитвы в честь праздника Курбан-байрам выпущены несколько ракет. Об этом сообщил афганский телеканал Tolo News.

"Ракеты упали возле президентского дворца в центре Кабула во время молитвы", – говорится в сообщении.

В свою очередь, местный телеканал 1ТV уточнил, что рядом с дворцом прозвучали три взрыва.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Также устанавливаются все обстоятельства ракетного обстрела.

Ранее в МИД Афганистана заявили, что дочь посла страны в столице Пакистана Исламабаде похитили неизвестные, ее пытали, а позднее отпустили.