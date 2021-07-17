В МИД Афганистана сообщили о похищении дочери посла страны в Исламабаде

15:14
Фото: AP Photo/B.K. Bangash
В МИД Афганистана заявили, что дочь посла страны в столице Пакистана Исламабаде похитили неизвестные, ее пытали, а позднее отпустили, сообщает РИА Новости.
"С большим сожалением сообщаем, что дочь афганского посла в Исламабаде Наджибуллы Алихила была похищена неизвестными по дороге домой, она подверглась жестоким пыткам", – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Афганистана.
После пыток похитители отпустили девушку, сейчас она находится в больнице.
"Министерство решительно осуждает это гнусное деяние и выражает глубокое беспокойство за безопасность дипломатов, членов их семей и сотрудников афганских дипмиссий и консульства в Пакистане", – отмечает МИД Афганистана.
Представители министерства обратились к правительству Пакистана и призвали найти и привлечь к ответственности похитителей, а кроме того, принять необходимые меры для обеспечения безопасности посольства на уровне с международными нормами.
Ранее представитель запрещенной в России террористической организации "Талибан" назвал условие для трехмесячного прекращения огня. Как заявил участник переговоров от властей Афганистана Надера Надери, перемирие наступит в случае, если освободят семь тысяч заключенных, а саму группировку исключат из черного списка ООН.
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