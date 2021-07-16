Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что миссия США в Афганистане провалилась и это все понимают. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, глава Белого дома Джо Байден подтвердил, что американцы покинули Афганистан, потому что сочли свою миссию выполненной.

"Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. И это открыто признается, в том числе и в самих США", – сказал Лавров на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

Глава МИД РФ подчеркнул, что международная террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ) и отделение "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) укрепили свои позиции в Афганистане, а производство наркотиков в стране достигло рекордных высот.

"Сейчас 90% всех наркотиков в мире происходит из Афганистана. Практически ничего не делается для борьбы с этим", – добавил глава внешнеполитического ведомства России.

Лавров отметил, что Москва не заинтересована в том, чтобы в Афганистане царил хаос.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами. Ситуация становится все более напряженной: талибы взяли под контроль большие территории и развернули наступление на крупные города, им противостоят правительственные силы. Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики.

В 2020 году США и представители запрещенной в России организации "Талибан" впервые за 18 лет войны подписали соглашение о мире, в рамках которого американские войска должны покинуть Афганистан. Власти Соединенных Штатов пообещали закончить вывод войск до 11 сентября.

Делегация талибов прибыла на переговоры в Россию 8–9 июля. Ее возглавил шейх Шахабуддин Делавар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность подобных контактов на фоне того, как сложно развивается ситуация в Афганистане, а также на границе Афганистана и Таджикистана.