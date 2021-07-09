Песков рассказал, зачем нужны контакты с талибами

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Владимир Путин знает о визите в Москву членов запрещенной в России организации "Талибан", контакты важны на фоне напряженной обстановке в Афганистане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, Путин в курсе, контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, на границе Афганистана и Таджикистана, эти переговоры необходимы", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Ответить на вопрос о готовности Москвы признать талибов, если они захватят Афганистан, представитель Кремля не счел возможным.

Ранее стало известно о прибытии в Москву делегации талибов. Делегацию возглавляет шейх Шахабуддин Делавар.

Глава российского МИД Сергей Лавров уже заявлял об ухудшении обстановки в Афганистане. Он также сообщил, что Владимир Путин находится в контакте с лидерами Центральной Азии по ситуации в Афганистане. Министр иностранных дел РФ отметил, что Россия будет делать все, чтобы защитить союзников от угрозы, в том числе использовать военную базу в Таджикистане.

