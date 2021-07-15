Талибы назвали условие для перемирия в Афганистане

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Представитель запрещенной в России террористической организации "Талибан" назвал условие для трехмесячного прекращения огня, сообщает телеканал 1TV News.

Как заявил участник переговоров от властей Афганистана Надера Надери, перемирие наступит в случае, если освободят семь тысяч заключенных, а саму группировку исключат из черного списка ООН.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами. Ситуация становится все более напряженной: талибы взяли под контроль большие территории и развернули наступление на крупные города, им противостоят правительственные силы. Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики.

В 2020 году США и представители запрещенной в России организации "Талибан" впервые за 18 лет войны подписали соглашение о мире, в рамках которого американские войска должны покинуть Афганистан. Власти Соединенных Штатов пообещали закончить вывод войск до 11 сентября.

Делегация талибов прибыла на переговоры в Россию 8–9 июля. Ее возглавил шейх Шахабуддин Делавар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность подобных контактов на фоне того, как сложно развивается ситуация в Афганистане, а также на границе Афганистана и Таджикистана.