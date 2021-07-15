Захарова ответила на планы США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение властей США начать эвакуацию афганцев, которые оказывали помощь американцам. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее в Белом доме сообщили, что эвакуация указанных лиц стартует в конце июля. Согласно плану властей США, из страны до окончательного ухода американских войск будут вывезены все отвечающие критериям афганцы.

В ответ на это Захарова привела цитату писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

"Вспомнился Жванецкий: "Отрегулировал. Все вот так – хоть не приходи, полный порядок", – написала дипломат.

Официальный представитель МИД высмеяла демократию, которую Соединенные Штаты попытались выстроить в Афганистане.

"Такую демократию <...> американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так", – заключила Захарова.

В 2020 году США и представители запрещенной в России организации "Талибан" впервые за 18 лет войны подписали соглашение о мире, в рамках которого американские войска должны покинуть Афганистан. Власти Соединенных Штатов пообещали закончить вывод войск до 11 сентября.

В настоящий момент ситуация в Афганистане становится все более напряженной: талибы взяли под контроль большие территории и развернули наступление на крупные города, им противостоят правительственные силы.

Делегация талибов прибыла на переговоры в Россию 8–9 июля. Ее возглавил шейх Шахабуддин Делавар.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность подобных контактов на фоне того, как сложно развивается ситуация в Афганистане, а также на границе Афганистана и Таджикистана.