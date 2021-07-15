Захарова ответила на планы США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение властей США начать эвакуацию афганцев, которые оказывали помощь американцам. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Ранее в Белом доме сообщили, что эвакуация указанных лиц стартует в конце июля. Согласно плану властей США, из страны до окончательного ухода американских войск будут вывезены все отвечающие критериям афганцы.
В ответ на это Захарова привела цитату писателя-сатирика Михаила Жванецкого.
"Вспомнился Жванецкий: "Отрегулировал. Все вот так – хоть не приходи, полный порядок", – написала дипломат.
Официальный представитель МИД высмеяла демократию, которую Соединенные Штаты попытались выстроить в Афганистане.
"Такую демократию <...> американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так", – заключила Захарова.
В 2020 году США и представители запрещенной в России организации "Талибан" впервые за 18 лет войны подписали соглашение о мире, в рамках которого американские войска должны покинуть Афганистан. Власти Соединенных Штатов пообещали закончить вывод войск до 11 сентября.
В настоящий момент ситуация в Афганистане становится все более напряженной: талибы взяли под контроль большие территории и развернули наступление на крупные города, им противостоят правительственные силы.
Делегация талибов прибыла на переговоры в Россию 8–9 июля. Ее возглавил шейх Шахабуддин Делавар.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность подобных контактов на фоне того, как сложно развивается ситуация в Афганистане, а также на границе Афганистана и Таджикистана.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: