В МЧС заявили о напряженной обстановке с лесными пожарами в России

Фото: телеграм-канал МЧС России

Ситуация с лесными пожарами в России остается напряженной, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Установившаяся жаркая и ветреная погода на большей части страны спровоцировала рост природных пожаров. Особый противопожарный режим действует в 48 субъектах на всей территории и частично – еще в 14 субъектах (в 1 563 муниципальных образованиях)", – отметили в ведомстве.

Самая сложная обстановка наблюдается в 12 районах Якутии около населенных пунктов Эльдикан, Балаганнах, Ударник, Светлый, Сюльдюкар и Чумпу-Кытыл, отметили в министерстве.

В тушении пожаров в двух районах задействована авиация МЧС, еще два воздушных судна готовы к работе. Специалисты также следят за уровнем задымленности.

В Магаданской области 50 пожаров раскинулись на площади 170 тысяч гектаров. В населенных пунктах проводится окарауливание, дежурят пожарные посты. Режим ЧС объявлен в двух городских округах, еще в шести муниципальных образованиях введен особый противопожарный режим.



Три природных пожара в Тверской области, произошедшие в выходные, ликвидированы. Локализовано горение и на юге Челябинской области, где специалисты отстояли более 1 800 домов.

Ранее сообщалось, что на территории России зарегистрировано более 550 природных пожаров. По результатам космического мониторинга выявлено свыше 1,6 тысячи термических точек.

Также с начала пожароопасного периода благодаря своевременному реагированию на природные пожары удалось ликвидировать угрозу распространения огня на населенные пункты Удмуртии, Хакасии, Краснодарского края, Воронежской, Нижегородской, Самарской областей.

