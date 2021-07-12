Пребывание граждан в лесах Подмосковья ограничено до 19 июля из-за пожаров

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В Подмосковье с 12 до 19 июля ограничено пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса из-за высокой пожароопасности, сообщает РИА Новости.

Эта мера связана осложнением пожарной обстановки в лесах – на территории земель лесного фонда Подмосковья объявили высокий класс пожарной опасности.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима следует наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

В филиалах лесничеств усилили патрулирование, на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциях филиалов организовали ежедневное дежурство ответственных лиц с 08:00 до 21:00.

Также создана система контрольно-пропускных пунктов, все силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние повышенной готовности к тушению лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что более 550 природных пожаров зарегистрировано на территории России. По результатам космического мониторинга выявлено свыше 1,6 тысячи термических точек. По данным МЧС, особый противопожарный режим ввели в 37 российских регионах на всей территории, в 19 субъектах – частично.

Больше всего очагов зафиксировано на Дальнем Востоке, сложная обстановка с природными пожарами наблюдается в Якутии, Магаданской, Челябинской областях. Для тушения природных пожаров привлекается группировка сил РСЧС более 7,9 тысячи человек. Также задействовано восемь воздушных судов – Ил-76, два Бе-200, пять вертолетов Ми-8.