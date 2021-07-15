В Москве задержали стрелявшего из светозвукового автомата с балкона мужчину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу из светозвукового автомата Калашникова с балкона жилого дома на Рязанском проспекте. Информация об этом появилась на сайте столичного управления МВД.

"В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что на Рязанском проспекте с балкона первого этажа жилого дома мужчина произвел несколько выстрелов", – говорится в сообщении.

Полицейские прибыли на место и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 58-летний мужчина.

Правоохранители установили, что он несколько раз выстрелил в воздух светозвукового автомата Калашникова калибра 5,45 миллиметра, изготовленного промышленным способом.

Такой автомат не является огнестрельным оружием, тем не менее у нарушителя его изъяли.

По факту произошедшего в полиции возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Сочи местный житель устроил стрельбу, в результате которой погибли двое судебных приставов. Как рассказали в полиции, они пришли, чтобы выселить жильцов из дома, признанного самостроем.

