11 домов обеспечат газоснабжением по резервной схеме после пожара в Северном Бутове

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Для ликвидации возгорания на ГРП "Виллар" на улице Грина в Северном Бутове прекратили подачу газа по подводящим газопроводам к 11 домам, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

Сейчас ведутся работы по переводу домов на резервную схему газоснабжения. Это может занять до пяти часов.

В пятницу огонь охватил газовое оборудование и три легковых автомобиля на площади 75 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек.

В связи с произошедшим сотрудники ГИБДД перекрыли движение по Новобутовской улице. Весь транспорт переводили на соседние улицы.

