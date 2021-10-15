Газовая подстанция загорелась в Северном Бутове

12:14
Информация о возгорании на улице Грина, доме 1, корпусе 8, поступила в 11:40. Подачу газа сразу отключили. Сведений о пострадавших нет.
В настоящее время организован штаб пожаротушения. Факельное горение уже ликвидировали. При этом огонь перешел на три машины, стоящие рядом. Их также оперативно потушили.
Площадь возгорания составила 75 квадратных метров.
В Госавтоинспекции уточнили, что воспламенение газораспределительной станции произошло на пересечении Новобутовской улицы с улицей Грина. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города. Экипаж ГИБДД обеспечивает безопасность дорожного движения.
Ранее пожар произошел в строящемся здании на Болотниковской улице на юго-западе Москвы. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.
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