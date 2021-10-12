В Москве на набережной Тараса Шевченко машина упала в реку во время съемок фильма

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Автомобиль упал в Москву-реку на набережной Тараса Шевченко во время киносъемок, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"Не подтверждаем факт ДТП на набережной Тараса Шевченко, дом 2. В этом месте в настоящий момент проходят съемки фильма. Автомобиль упал в воду по задумке авторов", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проведение съемок было согласовано с уполномоченными ведомствами, поэтому падение автомобиля не будет оформляться как ДТП.

"Пострадавших нет, помощь не требуется", – добавили в ГАИ.

Ранее москвичам рассказали краткую фильмографию столичной подземки. В числе фильмов, съемки которых велись в метро, – "Цирк", "Я шагаю по Москве", "Дневной дозор".