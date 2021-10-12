Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и двух легковых автомобилей на Центральном проспекте Зеленограда. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus совершил резкое торможение, в результате чего с ним совершил столкновение рейсовый автобус, двигавшийся в попутном направлении", – говорится в сообщении.

После этого в автобус врезался автомобиль Dodge. В результате падения травмы получили три пассажира автобуса, также пострадал водитель Lada. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Ранее авария с участием пассажирского автобуса случилась в Иркутской области на 94-м километре трассы Р-258 "Байкал". С ним столкнулись большегруз Freelander и Honda Stepwgn. В результате случившегося пострадали как минимум два человека. Они обратились за медицинской помощью.

