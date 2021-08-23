Московская полиция проверит видео, снятое из багажника движущейся машины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сотрудники столичной Госавтоинспекции организовали проверку по факту размещения в Сети видеоролика, на котором фотограф проводил съемку мотоциклиста из багажника машины, движущейся на большой скорости по Москве. Об этом сообщает столичное управление ГИБДД.

"Госавтоинспекция Москвы инициировала проверку по факту видеоролика, размещенного в сети интернет", – говорится в сообщении.

Накануне в интернете появилось видео, на котором блогеры ехали на большой скорости по дублеру Ленинградского проспекта в Москве с открытым багажником и оператор снимал оттуда едущего следом мотоциклиста.

Ранее ГИБДД по Москве проверяла видео, на котором блогер ехал в автомобиле с привязанной к крыше девушкой.