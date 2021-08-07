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Происшествия

17:56

Автомобиль сбил четырехлетнего ребенка на западе Москвы

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Фили-Давыдково водитель машины сбил четырехлетнего ребенка, сообщают представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"На Славянском бульваре в районе дома 9 водитель легкового автомобиля при въезде во дворовую территорию совершил наезд на ребенка, который неожиданно выбежал на проезжую часть", – заявили в департаменте.

По предварительным данным, в момент ДТП мальчик шел с мамой. Ребенка доставили в больницу с диагнозом "сотрясение головного мозга".

В Дептрансе отметили, что в настоящий момент сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия.

Ранее автомобиль Audi сбил восьмилетнего мальчика во дворе дома на Автозаводской улице на юге Москвы. Отмечается, что водитель, совершивший наезд на ребенка, не стал скрываться.

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